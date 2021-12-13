Петербургской семье отказали в улучшении жилищных условий по несуществующим причинам

Рождение ребенка в петербургской семье чиновники назвали «намеренным ухудшением жилищных условий». Родителям отказали в постановке на учет как нуждающихся в жилье.

В семье петербуржца Алексея П. родился второй ребенок. Тогда родители, проживающие в тридцатиметровой «однушке», решили встать на учет в качестве нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий. Однако чиновники Северной столицы отказали им в этом, заявив, что родители намеренно ухудшили свои жилищные условия.

Формально семья имеет на более просторное жилье полное право, так как на каждого ее члена приходится по 7,5 метров жилой площади, а согласно действующим нормам должно быть не менее девяти.

«После отказа чиновников пересмотреть свое решение, омбудсмен обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство так же сочло действия администрации незаконными и вынесло протест. Однако чиновники в свою очередь не согласились с позицией прокуратуры», — сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Теперь дело передано в суд. В настоящее время иск находится на рассмотрении.

Губернатор Александр Беглов ранее одобрил изменения в ряд законов города. Таким образом он надеется сохранить действующие механизмы поддержки для участников целевых программ. Было обещано, что 15 409 семей смогут улучшить жилищные условия в ближайшие три года благодаря увеличению финансирования.

Однако Петербург значительно отстает по темпам ввода недвижимости от других регионов. Северная столица рискует провалить программы Минстроя по строительству жилья до 2030 года, оставив нуждающихся очередников и льготников без квартир.