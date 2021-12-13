В Петербурге растут не только сугробы, но и штрафы за некачественную уборку снега

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга в очередной раз нашла неубранные от снежных осадков объекты.

Коммунальные службы Северной столицы решили не убирать некоторые крыши, а также территории от сугробов и наледи, за что были наказаны специалистами ГАТИ. Согласно данным пресс-службы ведомства, ранее несколько предприятий были оштрафованы за ненадлежащее содержание объектов на 2,25 млн рублей.

Известно, что эксперты изучили 205 крыш нежилых домов. Выяснилось, что 87 из них очищены некачественно, либо не убраны вовсе. Отмечается, что среди зданий, где еще предстоит работа по очистке — Университет технологии и дизайна, Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Технологический институт. В ГАТИ также установили нарушения на 29 территориях из 62 осмотренных. Помимо этого, спецы нашли недостатки на 16 производственных площадках из 72 изученных.

Примечательно, что до этого Государственная административно-техническая инспекция Петербурга объявляла о выписывании штрафов на сумму в 4 млн рублей. Вместе с этим, было возбуждено 45 административных дел.

Петербуржцы уже в течение второй недели с начала снегопадов критикуют администрацию города во главе с губернатором Александром Бегловым за то, что ни коммунальщики, ни местные власти толком не подготовились к зиме, из-за чего дороги перекрыты сугробами, а с крыш угрожающе свисают сосульки.