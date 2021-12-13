Корнилов напомнил бывшим советским республикам о «двуличии» при разделе активов СССР

Ряд бывших советских республик в вопросе обязательств СССР после его распада и разделе общей собственности ведут себя двулично, и это касается не только Украины.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил публицист и политолог Владимир Корнилов, который прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина.

Ранее глава государства напомнил, что Москва в 1993 году обязалась выплатить все долги распавшегося двумя годами ранее Советского союза, в том числе и долги бывших союзных республик, взамен на то, что ставшие независимыми постсоветские страны отдадут России оставшиеся за рубежом активы СССР.

При этом российская сторона свои обязательства выполнила полностью, подчеркнул Путин, а часть ее партнеров по соглашению этого не сделала.

«Например, Украина этого до сих пор не сделала», — отметил российский лидер.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Комментируя эти слова, Владимир Корнилов, рассказал, что Украина и другие бывшие советские республики заявили, что оставшиеся на их территории активы СССР автоматически переходят в их собственность. В частности, так поступила Украина с имуществом советского Сбербанка – помещениями и всем остальным.

«Но вот когда Москва расплачивалась за внешний долг всего Союза, все — и особенно Киев — как-то делали вид, что их это не касается! Мол, Россия платит — и ладно!» — подчеркнул политолог.

А после того как Россия в одиночку полностью погасила долги всего Советского Союза, среди бывших союзных республик нашлись те, кто неожиданно захотел поучаствовать в разделе золотого и алмазного фондов СССР, высчитать финансовую стоимость того же Сбербанка и разделить его, а также поделить и другое советское наследство.

«Мы же, мол, вместе всем этим владели, говорили они! Вот это вот двуличие, которое мы наблюдаем, оно проявлялось все годы с момента распада Союза», — заключил Владимир Корнилов.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Напомним, ранее слова президента РФ о том, что Украина не выполнила взятых на себя обязательств по возврату России активов СССР, прокомментировал и замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам эксперта, Украина по условиям договоренностей должна была передать РФ множество объектов недвижимости – здания представительств, посольств, постпредств, и многое другое – стоимостью в миллионы долларов. При чем, по его словам, так непорядочно Украина ведет себя вне зависимости о того, кто находится у власти.

Теперь же, добавил Жарихин, российской стороне будет непросто добиться того, чтобы Украина вернула ей то, что должна.