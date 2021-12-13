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Путин указал Великобритании на притеснение русскоязычных граждан на Украине

Политика
Путин указал Великобритании на притеснение русскоязычных граждан на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о притеснении русскоязычного населения на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Тему об этом российский лидер поднял в беседе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Также Путин привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений.

«Украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные "минским" комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники», — передает Кремль.

Российский лидер добавил, что территорию Украины активно «осваивает» контингент НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.

Президент страны заявил о необходимости начать незамедлительные переговоры для выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в соседних государствах, в первую очередь — на Украине. Он пообещал представить проекты соответствующих документов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение прямых переговоров с Путиным по Донбассу. Он выразил уверенность, что с помощью общения с российской стороной можно достичь прекращения войны.

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