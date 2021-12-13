Петербургские коммунальщики оставили гору снега у центра для детей-инвалидов

Коммунальные службы недобросовестно убрали дорогу возле центра реабилитации детей-инвалидов в Петербурге. Пробраться через сугробы на инвалидной коляске почти невозможно.

Журналисты издания «Мойка78» проверили, как проходит уборка возле центра реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Василеостровском районе. По их словам, снег был убран крайне странным образом. Снежный покров сняли с крыльца здания, в на пандусе для съезда на коляске оставили его под углом.

Спуститься на коляске в подобных условиях крайне сложно. Проехать вперед и совершить маневр нет возможности, поскольку дорогу перекрывает сугроб. На этом «приключения» не заканчиваются: стоит пройти пару метров, как появляется новое препятствие в виде утрамбованного слоя снега, который мешает проходу. Как могут передвигаться дети-инвалиды в таких условиях, остается только догадываться.

Жители Северной столицы регулярно жалуются на горы снега в городе. Они обвиняют власти в халатном отношении к проблемам петербуржцев, которые не могут нормально перемещаться по городу. При этом у губернатора Петербурга Александра Беглова есть свой ответ на жалобы горожан. Он винит в ситуации автомобилистов, транспорт которых якобы мешает уборке снега.