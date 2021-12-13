Политолог Бортник: референдум по Донбассу поднимет Киев в глазах мирового общества

Референдум по Донбассу может закончиться для президента Украины Владимира Зеленского весьма печально. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Руслан Бортник.

По словам Бортника, проведение референдума по Донбассу обернется для Зеленского неприятными последствиями, несмотря на то, что голосование по Донецкой и Луганской народным республикам поможет Киеву завоевать признание на международной арене.

Однако стоит отметить, что в случае проведения референдума украинский лидер также может столкнуться в противостоянии с радикально настроенными силами, подчеркнул эксперт.

«О том, что референдум по Донбассу проводить необходимо, я говорю уже шесть лет, однако в нынешних обстоятельствах его проведение даст однозначный ответ "нет!" от украинского общества, что, в свою очередь, позволит Зеленскому ответить американцам, мол, мы — демократическое государство, что еще можем поделать?» — задался вопросом украинский политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения в стране референдума по вопросу Донбасса. Таким мнением он поделился в пятницу в интервью телеканалу «1+1».