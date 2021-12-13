МИД Украины отказался признавать обвинение в долге перед Россией со времен СССР

Обвинение Киева в долге перед Россией со времен Советского Союза является необоснованным. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Представитель внешнеполитического ведомства ответил на слова президента России Владимира Путина о непогашенном внешнем долге перед Москвой. По мнению Николенко, подобные утверждения являются манипуляцией фактами.

Спикер МИД Украины отметил, что доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%. Верховная рада не может ратифицировать соглашение о «нулевом варианте» по передачи своей части России, утверждает Николенко.

Путин ранее напомнил Украине об активах СССР, которые предназначались в обмен на погашение внешнего долго страны. Президент подтвердил, что далеко не все бывшие советские республики выполнили соответствующие обязательства.