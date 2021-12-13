Сломанный светофор создал аварийную ситуацию на перекрестке у метро «Пионерская» в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга не могут перейти дорогу в районе станции метро «Пионерская» из-за сбоя в работе светофора. Пешеходы вынуждены перебегать проспект Испытателей на свой страх и риск.

Видеозапись со светофором, показывающим исключительно красный сигнал, была опубликована в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, горожане вынуждены перебегать дорогу, что создает опасность для их жизни и здоровья, а также усложняет движение для автомобилистов. В комментариях к записи горожане отметили, что неполадки в работе светофоров наблюдаются и на других пешеходных переходах.

«Светофоры работают с перебоями не только у метро "Пионерская", а по всему микрорайону» — заявил пользователь Дмитрий.

С наступлением зимы Петербург столкнулся с транспортным коллапсом, вызванным некачественной уборкой снега городскими службами. В частности на КАД была зафиксирована пробка длинной в 18 километров. Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что несмотря на делегирование обязанностей подчиненным, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов должен лично отвечать за состояние города зимой. По его мнению, власти Москвы демонстрируют совершенно другой подход к делу: на фоне столицы зимний Петербург явно проигрывает.