Кедми объяснил, почему военная доктрина РФ вызывает нервозность у США

Соединенные Штаты Америки пытаются выяснить пределы терпения России, и именно поэтому американский президент Джо Байден продолжает повторять, что Вашингтону «нужна определенность в отношениях с РФ».

Об этом в беседе с главным редактором информационного портала Pravda.Ru Инной Новиковой рассказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, рассуждая о том, почему в международных отношениях все чаще поднимается тема использования ядерного оружия, которая раньше была табуирована.

По словам эксперта, с развитием военных наук и технических средств резко возросла точность попадания в цель ракет, бомб и всевозможных снарядов.

«Для этого не надо большой мощности. Например, новые атомные бомбы, которые США размещают в Германии, имеют мощность от 0,3 килотонны. А на Хиросиму была сброшена атомная бомба 14 килотонн. То есть не надо сбрасывать десятки килотонн, чтобы уничтожить объект. Можно сосредоточиться на стратегических целях, а не уничтожать весь город. Тогда ущерб окружающей среде будет намного меньше», — объяснил Кедми.

По его словам, ядерный заряд мощностью 0,3 иди1,5 килотонны может быть смонтирован на основе снаряда танкового или артиллерийского.

Таким образом вопрос нанесения ядерного удара опускается на уровень технических возможностей.

Федеральное агентство новостей /

К тому же, напомнил израильский политолог, ранее и Соединенные Штаты Америки, и Россия в своих обновленных военных доктринах изменили условия применения ядерного оружия.

«Если раньше ядерное оружие они были готовы применить только в случае ядерного удара по своей стране, то сейчас может применяться это оружие в случае серьезной опасности для государства. А это определяет Генштаб вместе с верховным главнокомандующим, он же президент», — объяснил Кедми.

Поэтому США и нервничают, а президент Байден все время говорит о том, что Вашингтон о отношениях с Москвой стремится к определенности. Ему необходимо услышать от России, где заканчиваются границы ее терпения.

Но президент РФ Владимир Путин уже давно ответил на этот вопрос, заявив, что при малейшей угрозе России атакующая страна будет уничтожена раньше, чем выпущенные ею ракеты достигнут российской территории.

«Теперь американцы хотят узнать, что им нельзя делать, чтобы не было того, чем мы угрожаем. Это хочет выяснить Байден на переговорах с Путиным», — заключил политолог.

kremlin.ru / Администрация президента России

Напомним, ранее Яков Кедми, заявил, что новый подход российского президента Владимира Путина, обладающего стратегическим государственным мышлением и опытом работы в спецслужбах, заставил Запад считаться с Россией.

А на то, что новый подход российского лидера оказался действенным, по словам эксперта, указывают шаги США навстречу России после состоявшихся 7 декабря переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.