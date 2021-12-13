«Заразился антироссийскими бациллами»: Драпеко осудила речь Сокурова перед Путиным

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко раскритиковала нашумевшее выступление режиссера Александра Сокурова перед президентом Владимиром Путиным 9 декабря.

Ранее Сокуров выступил на заседании Совета по правам человека и предложил президенту «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве», подразумевая республики Северного Кавказа. Режиссер заявил, якобы «Кавказ становится мононациональным», а русских в РФ «все больше и больше начинают не любить». Сокуров также раскритиковал российскую внешнюю политику и подчеркнул, что Белоруссия «находится на довольствии» у России.

Путин с режиссером не согласился, назвал его выступление «манифестом» и посоветовал «не будить лихо». Президент считает, что Сокурову следовало «хорошо подумать» перед тем, как делать неоднозначные заявления.

Первый зампредседателя комитета ГД по культуре Драпеко уверена, что режиссер имеет право на свою позицию, в том числе и по геополитическим вопросам, но находит озвученное им мнение неприемлемым. Депутат предположила, что нынешнее мировоззрение Сокурова сформировалось под влиянием европейского образа жизни — народный артист России долгое время проживает в Эстонии, в преимущественно русскоязычном городе Нарва.

«Такое ощущение, что он так долго жил на Западе и работал, что застрял в 1990-х годах. Я считаю, что он не определяет позицию нашей творческой интеллигенции. <…> Он сформировался в европейской среде, которая очень на самом деле антироссийская. Видимо, заразился там этими бациллами», — отметила Драпеко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей / Андрей Ивашин

Жесткую реакцию Путина на выступление Сокурова в Кремле объяснили тем, что режиссер «непрофессионально и без знания предмета» затронул «очень важные, деликатные темы». Позже выяснилось, что Сокуров отличался скандальными заявлениями и ранее: он получил от властей Японии государственный орден и призвал Россию «отдать наконец японскому народу прекрасные земли Курильских островов, издавна принадлежащие им».