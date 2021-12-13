Борис Джонсон созвонился с Владимиром Путиным по телефону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвонился с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Об этом информирует Bloomberg.

Британский премьер предупредил российского лидера, что любые «дестабилизирующие действия» будут стратегической ошибкой, уточняет Reuters. Джонсон также выразил обеспокоенность присутствием «российских войск» близ Украины.

В Кремле пояснили, что Путин призвал премьера Соединенного Королевства незамедлительно начать переговоры с целью выработки договоренностей, которые исключат любое продвижение НАТО на Восток. Глава государства также подробно изложил Джонсону принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.

Владимир Путин ранее провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Американский лидер после беседы созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.