Германия настаивает на проведении «нормандского формата» по урегулированию на Украине

Предложение о продолжении переговоров в «нормандском формате» по решению кризиса на Украине остается в силе, рассказал представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер.

Соответствующим заявлением он поделился во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, существующий формат, который действует и имеет поддержку международного сообщества это нормандские переговоры.

«Наше предложение о продолжении в этом формате переговоров остается в силе, чтобы добиться снятия напряженности в ситуации», — подчеркнул Бургер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что решение об особом статусе Донбасса могут принять на референдуме. По словам депутата Верховной рады Инны Совсун, подобные заявления являются безответственными, сообщал телеканал «360».