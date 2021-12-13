Снежные горы вместо машин: платные парковки Петербурга завалены сугробами

Власти Петербурга ввели с начала декабря зоны платных парковок, но из-за «снежной» ситуации в городе местные жители пользоваться ими не могут. Причиной тому стало халатное отношение Смольного к уборке в городе.

По информации пресс-службы СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», новыми автостоянками петербуржцам можно пользоваться бесплатно с 20:00 до 08:00, в том числе и в новогоднюю ночь. Смольный считает, что увеличение платных парковок поможет облегчить транспортное движение на дорогах и снизить объем пробок.

Однако на сегодняшний день главным препятствием для местных жителей является скопившейся снег. Коммунальщики вовремя не убрали последствия ухудшения погоды. В результате безответственных действий Северная столица оказалась скованной снежным коллапсом на несколько суток.

Петербуржцы продолжают массово жаловаться на бездействие администрации города во главе с губернатором Александром Бегловым. Они показали, что не готовы оказать отпор природной стихии. Причиной плохой уборки могла стать нехватка снегоплавильных станций и спецмашин.