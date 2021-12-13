Парламент Болгарии утвердил кандидатуру Кирила Петкова на пост нового премьер-министра

Сопредседатель коалиции «Продолжаем перемена» Кирил Петков занял пост нового премьер-министра Болгарии. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Парламент Болгарии утвердил кандидатуру Петкова на должность премьера в понедельник, 13 декабря. Политик является одним из лидеров победившей на досрочных выборах коалиции «Продолжаем перемены». Дебаты в парламенте продолжались около трех часов, прежде чем 134 депутата поддержали Петкова.

«Жду новое правительство с нетерпением и надеждой», — сказал президент Болгарии Румен Радев перед заседанием.

Против Петкова выступили 104 парламентария. Новый премьер заявил, что только в команде можно добиться цели и призвал оппозицию быть конструктивной.

Пять вице-премьеров войдут в болгарское правительство. Полномочия технического кабмина прекращаются.