Силовики пришли с обысками к бывшим руководителям Института Дальнего Востока РАН

Следователи вместе с оперативниками МВД и ФСБ пришли с обысками к бывшему заместителю директора института Андрею Островскому, а также к его коллегам — бывшему директору Сергею Лузянину и Высоковскому Ивану.

Как сообщают местные СМИ, Институт Дальнего Востока РАН является одним из системообразующих по исследованию Китая и формированию российской политики на восточном направлении. После того, как в 2020 году там сменилось руководство, в институте начался активный аудит, выявивший многомиллионные растраты бюджетных средств.

Занявший в сентябре текущего года должность руководителя института Кирилл Бабаев, являющийся выпускником "школы губернаторов" президентского кадрового резерва, пообещал выявить все злоупотребления команды Лузянина, а после передать информацию в правоохранительные органы.