Рар рассказал о решении Шольца собственноручно определять политику в отношении РФ

Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отстранил партию «Зеленые» и ее лидера Анналену Бербок – главу МИД ФРГ – от вопросов, касающихся России и «Северного потока – 2».

Об этом в эфире политического ток-шоу «60 минут» заявил немецкий политолог Александр Рар, по словам которого, Германия, в условиях охватившего всю Европу энергетического кризиса, нуждается в дополнительных поставках российского газа.

Именно с этим, по мнению эксперта, связано изменение риторики Бербок по поводу «Северного потока – 2». Ранее глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу ZDF заявила, что новый российский газопровод пока не соответствует требованиям европейского законодательства. Но связанные с энергобезопасностью вопросы по-прежнему остаются на повестке дня.

При этом многих удивило, что Анналена Бербок в этом выступлении вообще не упомянула об Украине, ее газотранспортной системе и о требованиях остановить или заморозить «Северный поток – 2».

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«Нам нужен российский газ. Нам нужно энергетически обезопасить Европу. У нас впереди холодная зима, а хранилища не заполнены. Поэтому логика подсказывает, что "Северный поток – 2" должен быть запущен как можно скорее, — заявил в связи с этим Александр Рар. — Здесь есть маленькая проблема – юридическая, а не политическая. Последний участок газопровода, проходящий через немецкую территорию, должен иметь другого хозяина, не российского»

Но это, по словам эксперта, вопрос юридический, который может быть решен очень просто – какая-нибудь из немецких компаний «сядет» на эту трубу, и российский газ спокойно будет прокачиваться в Европу.

Главной проблемой для газопровода, по мнению Александра Рара, стал приход политиков из партии «Зеленые» в новое правительство ФРГ. Партия Бербок, а также большинство немецких СМИ, выступает против «Северного потока – 2», не потому что они против российского газа, а из желания «наказать» Россию за отказ подчиниться Западу.

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Но новый канцлер ФРГ в лучших традициях своих известных предшественников на этом посту сумел быстро расставить все точки над i.

«Слава богу, у нас появился новый сильный канцлер Олаф Шольц, который в традициях Брандта, Гельмута Шмидта и Шредера начинает говорить о необходимости конструктивных и прагматичных отношений с Россией, — подчеркнул Рар. — Судя по тому, что пишут СМИ в Германии – это не я говорю, – он просто позвонил госпоже Бербок в первые часы работы нового правительства и сказал: "Внешнюю политику, особенно в отношении России и Китая, важных наших соседей и партнеров, определяю я, ведомство канцлера, а не вы, МИД. Не надо мешать"».

Таким образом позиция Олафа Шольца заставила «Зеленых» сменить тактику и передать запуск в эксплуатацию «Северного потока – 2» под ответственность руководства Евросоюза. Однако, это не значит, что «Зеленые» смирились с новым газопроводом. В партии питают надежды на то, что Брюссель сможет переубедить Берлин с его конструктивным подходом, и нанесет по РФ и «Газпрому» удар, либо запретив запуск «Северного потока – 2», либо ограничив возможность использовать его на полную мощность.