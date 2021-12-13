Политолог Аркатов: санкции ЕС призваны помешать миротворческой деятельности России в странах Африки

Политолог Аркатов прокомментировал резолюцию Европарламента против «ЧВК Вагнера». По его мнению, она стала продолжением антироссийской кампании.

Подобными санкциями Европа пытается помешать миротворческой деятельности россиян в странах Африки, добавил эксперт. Аркатов согласился с мнением главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, что успех России на территории Черного континента мешает коллективному Западу, передает ФАН.

«Простое желание максимально замедлить расширение влияния и укрепление позиций РФ на континенте. Наши специалисты работают на развитие мира, что невыгодно другим силам. В связи с этим они стараются придумать различные методы и провокационные мероприятия с санкциями, чтобы повлиять на Россию, запугать нас. Но я не думаю, что это получится», — уточнил политолог.

Более того, в основе этих санкций нет никакой доказательной базы, уточнил он. По мнению Аркатова, ограничительные меры, в первую очередь, повлияют на мирное африканское население.