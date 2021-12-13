Очевидец рассказал, как заклинившая дверь спасла детей при взрыве в Серпуховском монастыре

Роман Карпов, одним из первых оказавшийся на месте взрыва в Серпуховском женском монастыре, рассказал, что жертв удалось избежать из-за заевшей проходной двери православной гимназии.

«Всех детей собирают на молебен в одну молельню. В момент прохождения какой-то части детей дверь заклинило, и он, несущий это устройство… Эта беда, она не попала вовнутрь, где было больше народу», — сказал Карпов.

Мужчина назвал заклинившую дверь чудом. Житель Серпухова напомнил, что 13 январе православные отмечают большой праздник — День Андрея Первозданного. Карпов считает, что произошедшее не было совпадением. По его словам, колокола сегодня звонили так сильно, словно что-то должно было произойти, передает телеканал «360».