Глава Фонда борьбы с репрессиями (основан российским бизнесменом Евгением Пригожиным) Мира Тэрада взяла интервью у Кристинна Храфнссона — главного редактора WikiLeaks и помощника Джулиана Ассанжа.

Суд Англии ранее отменил решение Вестминстерского суда и удовлетворил требование США об экстрадиции Ассанжа. После этого Вашингтон заявил, что Ассанж не будет помещен в тюрьму строгого режима ни во время разбирательства, ни после приговора.

Однако Храфнссон не верит, что гарантии США будут выполнены. Он подчеркнул, что правозащитники неоднократно фиксировали случаи, когда Соединенные Штаты нарушали подобные обязательства.

«Так что они ничего не стоят. Если внимательно посмотреть, можно заметить несколько лазеек. Соединенные Штаты сохраняют за собой право изменить свое мнение в любой момент. Я просто хочу отметить, что есть одна организация, которая может потребовать, например, чтобы заключенного поместили в изолятор, и это ЦРУ», — объяснил Храфнссон.

Он добавил, что все дело против Ассанжа не имеет никакого юридического смысла. По словам Храфнссона, это не уголовное дело, а политическая месть, пишет ФАН.

Главред сайта WikiLeaks напомнил, что Ассанжу предъявлено 19 обвинений, которые предполагают 175 лет тюремного заключения. Он уточнил, что 17 из них касаются владения, получения и публикации информации, что по определению является журналистикой. Ассанжа также обвиняют во взломе, которого по факту не было, подчеркнул Храфнссон. Он рассказал, что ключевой свидетель, на показаниях которого строилось обвинение, отказался от своих слов.