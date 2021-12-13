Партия Порошенко впервые обошла «Слуг народа» с момента президентских выборов в 2019 году

Партия «Европейская солидарность», председателем которой является экс-лидер Украины Петр Порошенко, обошла своего главного конкурента в лице «Слуги народа».

Соответствующие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС). Согласно опросу, проведенному среди украинцев, политическая сила Порошенко заручилась поддержкой 19,8% участников исследования. Партия «Слуга народа» оказалась ниже с результатом в 18,4%.

Стоит отметить, что это событие является знаковым. После президентских выборов на Украине, где Владимир Зеленский одержал безоговорочную победу, рейтинг его партии никогда не опускался настолько низко. На текущий момент Зеленский находится на экваторе своего срока. Не так давно украинский лидер дал большую пресс-конференцию по этому поводу.