Петербуржцы вспомнили эффективную работу бывших градоначальников в вопросе уборки снега

Власти Санкт-Петербурга снова оказались неспособны решить проблему с уборкой улиц от снега. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал политолог Иван Аркатов.

Ситуация со снегом в Петербурге остается критической. На КАД наблюдается 18-километровая пробка, а в городе — многочисленные аварии. По количеству жалоб на некачественную уборку лидирует Фрунзенский район. За ним идут Московский и Невский районы. Кроме того, из-за многочисленных жалоб прокуратура Пушкинского района начала проверку исполнения федерального законодательства по содержанию зимой участка Московского шоссе.

«Прошедшие снегопады в Петербурге ничему не научили коммунальные службы и городские власти. Власть Петербурга не может организовать работу по уборке снега. Это один из показателей эффективности региональной власти, то, как она может оперативно обучаться и решать конкретные текущие вопросы», — объяснил Аркатов.

Он отметил, что петербуржцы на фоне бездействия губернатора Александра Беглова начинают скучать по предыдущим градоначальникам — Георгию Полтавченко и Валентине Матвиенко. У последних, по словам политолога, с уборкой снега выходило намного лучше.

«Они не допускали в городе возникновения снежного коллапса. И их работа в этом плане не вызывала огромного вала негатива. И этот показатель может в итоге повлиять на политические амбиции действующего губернатора», — добавил Аркатов.

Смольный уже не раз обещал привести улицы города в порядок. Однако снег до сих пор не расчищен, а коммунальщики пытаются не замечать жалоб местных жителе о гигантских сосульках.