«Туда должен был поехать я». Жириновский метит на место Лаврова в международных переговорах

Последний саммит ОБСЕ в Стокгольме для главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошел напряженно. Стороны обменялись резкими заявлениями по теме Украины и конфликта на востоке страны, а также, если верить некоторым СМИ, устроили словесную дуэль во время неформального ужина.

В частности, украинские журналисты писали о том, что Лавров якобы «спровоцировал» дипломатический спор, обвинив Киев в нарушении минских договоренностей. «Информированные источники» рассказали прессе, что в ситуацию вмешался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который вместе с Блинкеном «дал отпор» российскому дипломату.

Причина ожесточенного дипломатического противостояния лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому предельно ясна. Бывалый либерал-демократ абсолютно убежден в том, что Москва должна была послать на ответственные переговоры другого кандидата.

«Лавров прекрасный дипломат, но туда должен был поехать я. Они дрожали бы, заикались бы. Они там обнаглели совсем. Кулеба хамить стал Лаврову во время ужина. Они боятся, надо использовать этот страх», — подчеркнул Жириновский.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Если бы Сергей Лавров прислушался к советам представителя ЛДПР, геополитические оппоненты России уже давно бы «сдались без войны», добавил Владимир Вольфович. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов не стал сомневаться в дипломатических способностях соратника по партии:

«Да, Владимир Жириновский справился бы с обязанностями представителя России на саммите ОБСЕ. Он смог бы наладить контакт с госсекретарем США Энтони Блинкеном и найти с ним консенсус по острым вопросам дипломатических отношений России и США».

Ранее Владимир Жириновский назвал южные регионы РФ «самыми прогнившими». По его словам, области на юге — самые сложные с точки зрения борьбы с коррупцией, и так было на протяжении всей истории.