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Мнимый миротворец. Зеленский спасает провальные рейтинги за счет Москвы

Ближнее зарубежье
Мнимый миротворец. Зеленский спасает провальные рейтинги за счет Москвы

Министерство обороны Украины объявило об усилении охраны всей критической инфраструктуры страны. Сообщается, что для круглосуточного патрулирования мостов, АЭС, ГЭС и прочих объектов дополнительно стянуты более тысячи солдат и сотни единиц военной техники. В ведомстве заявили, что пошли на этот шаг из-за якобы растущей угрозы «вторжения России».

Напомним, в конце ноября американское издание Bloomberg опубликовало фейковую статью, якобы раскрывающую тайный план Москвы по вторжению на Украину начале 2022 года. Впоследствии в Кремле не раз опровергали эти слухи. Но западные СМИ продолжают штамповать статьи, сообщающие о «российской угрозе».

Сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко сравнил это с хоровым пением. По его словам, сейчас пришла очередь Украины «поддержать мелодию».

«Надо это тем политикам, которые находятся у власти, чтобы укрепить себя во внутриполитической борьбе. Она идет не только между сторонниками нормализации отношений с Россией и действующим руководством, но и внутри группировки, выступающей за дальнейшее нагнетание. Там тоже есть центры силы в лице Порошенко и Тимошенко. И заявлениями официальные лица хотят подчеркнуть, что они главные элементы в мнимом противостоянии с Россией и их надо поддерживать», – объяснил собеседник «Политики Сегодня».

Мнимый миротворец. Как Зеленский за счет Москвы спасает свои провальные рейтинги
Федеральное агентство новостей  / 

Еще один мотив поддерживать ложный воинственный образ России кроется в том, что на Украине сейчас царит крайне напряженная социально-экономическая обстановка. Из-за энергетического кризиса растут тарифы на услуги ЖКХ. Так, цена на электроэнергию в ноябре в сравнении с октябрем выросла на 17%, а если сравнивать с тем же месяцем прошлого года — и вовсе вдвое.

Не стоят на месте и цены на продовольственные товары и услуги. Например, подсолнечное масло в этом году подорожало на 47%, а курица и говядина — на 25,5% и 18,8% соответственно. В целом, по данным Госстата, рост стоимости продуктов питания с ноября 2020-го составил 10,3%.

«Все это поддерживает протестные настроения украинского населения. И чтобы отвлечь народ, есть такой испытанный политический прием — создание и поддержание образа внешнего врага. Для украинцев характерно увлечение лозунгами, но пока они себя не показали, как вдумчивые политики и главное вдумчивые хозяйственники», – рассудил Оленченко.

Мнимый миротворец. Как Зеленский за счет Москвы спасает свои провальные рейтинги
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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в свою очередь добавил, что заостряя внимание украинцев на так называемой внешней угрозе, Зеленский стремится укрепить собственные рейтинги.

В октябре Киевский международный институт социологии опубликовал результаты очередного опроса, согласно которому Зеленский всего за месяц потерял 8,4% электората. В случае выборов за него проголосовали бы менее четверти жителей (около 24%). А в ноябре эта цифра и вовсе упала до 21%, став рекордно низкой за все время правления президента.

«Летом уже воспользовались [на Украине] информационной кампанией против России, когда Зеленский приехал, переговорил, снял напряжение и теперь он является якобы миротворцем. То есть никакой новизны здесь нет, есть только желание убедить всех вокруг, что угроза есть», – подчеркнул военный эксперт.

Ранее Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу. А политолог Андрей Окара в свою очередь объяснил, почему организация всенародного голосования станет для украинского лидера его последним политическим решением.

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