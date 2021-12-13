Мнимый миротворец. Зеленский спасает провальные рейтинги за счет Москвы

Министерство обороны Украины объявило об усилении охраны всей критической инфраструктуры страны. Сообщается, что для круглосуточного патрулирования мостов, АЭС, ГЭС и прочих объектов дополнительно стянуты более тысячи солдат и сотни единиц военной техники. В ведомстве заявили, что пошли на этот шаг из-за якобы растущей угрозы «вторжения России».

Напомним, в конце ноября американское издание Bloomberg опубликовало фейковую статью, якобы раскрывающую тайный план Москвы по вторжению на Украину начале 2022 года. Впоследствии в Кремле не раз опровергали эти слухи. Но западные СМИ продолжают штамповать статьи, сообщающие о «российской угрозе».

Сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко сравнил это с хоровым пением. По его словам, сейчас пришла очередь Украины «поддержать мелодию».

«Надо это тем политикам, которые находятся у власти, чтобы укрепить себя во внутриполитической борьбе. Она идет не только между сторонниками нормализации отношений с Россией и действующим руководством, но и внутри группировки, выступающей за дальнейшее нагнетание. Там тоже есть центры силы в лице Порошенко и Тимошенко. И заявлениями официальные лица хотят подчеркнуть, что они главные элементы в мнимом противостоянии с Россией и их надо поддерживать», – объяснил собеседник «Политики Сегодня».

Федеральное агентство новостей /

Еще один мотив поддерживать ложный воинственный образ России кроется в том, что на Украине сейчас царит крайне напряженная социально-экономическая обстановка. Из-за энергетического кризиса растут тарифы на услуги ЖКХ. Так, цена на электроэнергию в ноябре в сравнении с октябрем выросла на 17%, а если сравнивать с тем же месяцем прошлого года — и вовсе вдвое.

Не стоят на месте и цены на продовольственные товары и услуги. Например, подсолнечное масло в этом году подорожало на 47%, а курица и говядина — на 25,5% и 18,8% соответственно. В целом, по данным Госстата, рост стоимости продуктов питания с ноября 2020-го составил 10,3%.

«Все это поддерживает протестные настроения украинского населения. И чтобы отвлечь народ, есть такой испытанный политический прием — создание и поддержание образа внешнего врага. Для украинцев характерно увлечение лозунгами, но пока они себя не показали, как вдумчивые политики и главное вдумчивые хозяйственники», – рассудил Оленченко.

Prt Scr youtube.com / News-Front

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в свою очередь добавил, что заостряя внимание украинцев на так называемой внешней угрозе, Зеленский стремится укрепить собственные рейтинги.

В октябре Киевский международный институт социологии опубликовал результаты очередного опроса, согласно которому Зеленский всего за месяц потерял 8,4% электората. В случае выборов за него проголосовали бы менее четверти жителей (около 24%). А в ноябре эта цифра и вовсе упала до 21%, став рекордно низкой за все время правления президента.

«Летом уже воспользовались [на Украине] информационной кампанией против России, когда Зеленский приехал, переговорил, снял напряжение и теперь он является якобы миротворцем. То есть никакой новизны здесь нет, есть только желание убедить всех вокруг, что угроза есть», – подчеркнул военный эксперт.

Ранее Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу. А политолог Андрей Окара в свою очередь объяснил, почему организация всенародного голосования станет для украинского лидера его последним политическим решением.