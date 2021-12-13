Путин и Си Цзиньпин затронут на онлайн-встрече перспективы сотрудничества в будущем

Будущая встреча президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином будет посвящена двусторонним отношениям, сообщили в пресс-службе Кремля.

По имеющимся данным, мероприятие состоится 15 декабря. Переговоры пройдут в формате видеозвонка.

«Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу», — говорится в сообщении.

Вместе с тем главы государств затронут ряд актуальных международных вопросов, резюмировали в Кремле.

Ранее стало известно, что Путин провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Встреча прошла в аналогичном формате. Президенты в течение двух часов обсуждали Украину, НАТО и кибербезопасность.