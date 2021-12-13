Вице-премьер Голикова заявила, что закон о QR-кодах не коснется детей

Закон о введении цифровых кодов не коснется несовершеннолетних граждан России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, власти России не требуют от детей ПЦР-тестирования. Кроме того, их также не коснется закон о QR-кодах.

Это связано с тем, что в России от коронавируса еще не прививают людей младше 18 лет. Однако сейчас идет третья фаза клинических исследований вакцинации подростков 12–17 лет российским препаратом «Спутник V». Первое чтение законопроекта о QR-кодах в общественных местах запланировано на четверг, 16 декабря.

Так, до 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом, сообщается на сайте Правительства России.