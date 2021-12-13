Ученый Ткаченко усомнился в понимании режиссером Сокуровым темы геополитики

Предложенные режиссером Александром Сокуровым тезисы о не желающих жить в России представителях национальных республик прокомментировал ученый Станислав Ткаченко.

Речь об этом шла на пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Как отметил доктор экономических наук, профессор Ткаченко, Сокуров не привел никаких конкретных данных о том, какая именно часть населения России поддерживает идею выхода из состава страны. С точки зрения российского законодательства выступление режиссера можно считать опасным, уточняет Ткаченко.

«Скорее всего, он просто не понимал, о чем говорил конкретно в этом сюжете, отражая какие-то дискуссии», — высказался ученый.

Как считает экономист, в своей речи Сокуров смешал несколько тем сразу, которые были несовместимы между собой. Ткаченко признался, что ему было грустно видеть, как народный артист РФ говорит на тему геополитики, в которой, судя по всему, ничего не понимает. Эксперту показалось, что Сокурову «дали текст» перед выступлением, поэтому в своих словах он был неискренен.

Ранее Сокуров на встрече президента Владимира Путина с Советом по правам человека заявил, что жители национальных республик якобы не хотят жить в РФ, поэтому надо «отпустить» тех, кто не хочет жить с Россией. Путин с такой точкой зрения не согласился, но в ответ режиссер стал его перебивать.