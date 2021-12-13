Суд в Москве назначил заседание по делу о гибели Софии Конкиной на 20 декабря

Пресненский районный суд Москвы не удовлетворил ходатайство стороны защиты о возращении уголовного дела о гибели Софии Конкиной прокурору и назначил заседание на 20 декабря 2021 года. Об этом сообщает источник ФАН в судебной инстанции.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и продлил обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 22 мая 2022 года. Напомним, что на скамье подсудимых по указанному делу оказалась Анна Андрианова — владелица и руководитель того самого фитнес-клуба, в бассейне которого погибла дочь звезды советского экрана.

Женщине предъявили обвинение по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи установили, что предпринимательница предоставляла услуги по спортивно-оздоровительному плаванию в бассейне столичного фитнес-клуба в отсутствие тренера (или инструктора), медицинского работника и комнаты для медперсонала. Такую деятельность Андрианова вела с ноября 2015 года по сентябрь 2020 года.