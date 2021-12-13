Линейка документального кино Фонда защиты национальных ценностей пополнилась новым фильмом-расследованием под названием «Охота на большого зверя». Работа посвящена «агентам-инфобойцам», воюющим против России. Об этом пишет издание «Народные Новости».

Руководитель ФЗНЦ Максим Шугалей решил показать россиянам, как по-настоящему работают многие американские и европейские псевдоэксперты, формируя негативный фон относительно Российской Федерации и ее политики.

«Охота на большого зверя» является полномасштабным расследованием, которое было организовано фондом. По словам ученого-социолога, работать над картиной было непросто — Шугалей лично посетил множество точек на планете, чтобы собрать все детали воедино и установить, как именно коллективный Запад ведет информационную войну против Москвы.

«Главная цель США —непрерывный поиск врага. Когда США не могут физически уничтожить противника, они используют информационные войска. В моем новом фильме я на фактах покажу, как западная пропаганда ведет информационную войну и почему от этого страдают люди в самых разных местах», — отмечает российский ученый.

Известно, что Шугалею даже удалось «на живца» поймать одного из американских журналистов, который на самом деле вовсе и не журналист, а боец информационной гвардии США.

По словам автора документального фильма, создание подобной работы было делом чести. Шугалей около полутора лет находился в плену в Ливии. Причем за все то время, что он незаконно был в заключении, пропаганда Ливии и США активно работали и фабриковали против него и его социологической научной деятельности фейковые факты.

Новый фильм ФЗНЦ демонстрирует жителям РФ, как крупнейшие западные средства массовой информации играют различными фактами и вводят читателей в заблуждение, а помогают им в этом далеко неслучайные люди.

Максим Шугалей ранее рассказывал в интервью Федеральному агентству новостей, кто именно стоит за перебрасыванием боевиков «Исламского Государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) из Афганистана в Ливию.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации