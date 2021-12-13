Глава МИД Люксембурга призвал искать дипломатическое решение кризиса на Украине

Необходимо искать дипломатическое решение для урегулирования кризиса на Украине, однако Минские соглашения находятся «немного в коме», рассказал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Соответствующим заявлением он поделился перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза. По словам дипломата, «нормандская четверка» формально все еще существует в качестве урегулирования, «но она не активна».

«Я думаю, что нужно сказать, что украинский кризис нельзя решать военным средствами. А решение — Минск (Минские соглашения. — Прим. ред.). Минским соглашениям шесть лет, и в настоящее время они немного в коме», — подчеркнул Ассельборн.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что решение об особом статусе Донбасса могут принять на референдуме. По словам депутата Верховной рады Инны Совсун, подобные заявления являются безответственными, сообщал телеканал «360».