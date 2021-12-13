Погребинский назвал главную причину разворота Запада по украинскому вопросу

Запад изменил свою позицию по украинскому вопросу и теперь пытается направить Киев на путь мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. А начало этому развороту положили переговоры президентов США и РФ.

Такое мнение, комментируя ситуацию в беседе с изданием «Коммерсант», высказал украинский политолог, глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт уверен, что США и их союзники не случайно в последнее время дружно отказались от безоговорочной поддержки Киева в пользу принуждения властей Украины к переговорам по урегулированию в Донбассе.

«Поворот в позиции Запада по украинскому вопросу, отправной точкой которого стали переговоры президентов (РФ Владимира) Путина и (США Джо) Байдена, произошел неслучайно, — рассуждает Погребинский. — Судя по всему, Джо Байден наконец осознал решимость Москвы идти до конца и не оставить без ответа любую попытку Киева изменить статус-кво силовым путем, если она будет предпринята».

Руководство Соединенных Штатов больше не хочет оказаться в положении, когда Вашингтону приходилось признать свою неспособность защитить союзника, как это недавно произошло в Афганистане.

Глава Белого дома пытается играть на опережение, чтобы избежать войны, объяснил Погребинский. Также, по его словам, и Москва прикладывает усилия, чтобы не дать втянуть себя в конфликт на Украине, который может обернуться для России колоссальными издержками.

Федеральное агентство новостей /

«Таким образом, война в Донбассе не нужна ни Америке, ни России, и в стремлении ее предотвратить Владимир Путин и Джо Байден неожиданно оказались в одной лодке», — заключил Михаил Погребинский.

Также издание «Коммерсант» сообщает, что американский телеканал NBC сообщил, ссылаясь на собственные источники в Белом доме, что Джо Байден уже три-четыре недели держит у себя на столе и не подписывает пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

По информации источника, Джо Байден решил пока не давать этому пакету «зеленый свет», чтобы избежать эскалации военного конфликта в Донбассе.