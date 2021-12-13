В России разработан план по противодействию омикрон-штамму коронавируса

Правительство России подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».

Появление «Омикрона» может усугубить эпидемиологическую ситуацию, однако его влияние еще предстоит до конца проанализировать. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Омикрон-штамм впервые зафиксировали на территории Южно-Африканской Республики в ноябре. Затем мутация начала стремительно распространяться по миру.

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией среди россиян снизился на 7,3% по сравнению с прошлой неделей. Однако показатели в настоящее время имеют нестабильный характер.