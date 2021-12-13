Клинцевич: санкции против россиян продиктованы страхом Европы перед успехом РФ в Африке

Экс-сенатор, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич прокомментировал резолюцию Европарламента против «ЧВК Вагнера» и последующие санкции в отношении россиян, работающих в странах Африки.

По мнению эксперта, рестрикции ЕС продиктованы страхом европейцев перед профессионализмом и успешной работой россиян на территории Черного континента, пишет ФАН. Никакая страна не может ничего противопоставить эффективности российских специалистов, уверен Клинцевич.

«То, что россияне делают работу качественно, — неоспоримый факт. С этим связано и появление противоречий, вызванное укреплением роли и авторитета Москвы по всему африканскому направлению. Мы же знаем по отдельным эпизодам, что иностранные контингенты ЕС поддерживали реальных террористов. А наши инструкторы, которых меньше в 10–25 раз, выигрывали ситуацию за счет подготовки и духа», — подчеркнул он.

Экс-сенатор также обратил внимание, что боевиков вновь перебросили в Мали. Коллективный Запад контролирует этот процесс. Об этой деятельности рано или поздно все равно станет известно всем, добавил Клинцевич. По его мнению, Франция пытается скрыть свои очевидные преступления в Африке, поэтому и продвигает агрессивную риторику среди европейских чиновников.