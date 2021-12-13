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Российские триатлонисты попали под санкции World Triathlon

Спорт
Российские триатлонисты попали под санкции World Triathlon

Международная федерация триатлона (World Triathlon) ввела санкции сроком на один год против Федерации триатлона России. Отмечается, что решение принято после нарушений антидопинговых правил, сообщила пресс-служба организации.

World Triathlon будет вести проверку соблюдения принятых мер ежеквартально. Согласно введенным ограничениям должностные лица ФТР должны уйти в отставку из всех организаций мирового и европейского триатлона сроком на один год.

Также Россия теперь в течение года не сможет проводить соревнования по триатлону мирового или европейского уровня. Российская федерация триатлона также выплатит компенсации за нарушения антидопинговых правил.

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