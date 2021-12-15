Байден потратит миллиард долларов на борьбу с «асфальтным расизмом»

Конспирологическая теория о том, что некоторые американские автомагистрали были построены «поверх» малообеспеченных районов специально, чтобы «нанести вред темнокожим и мексиканцам», давно беспокоит либеральные круги в США. Три дня назад «дорожный заговор» вышел на новый уровень: на него всерьез обратили внимание администрация президента Джозефа Байдена и власти штата Калифорния. Последние намереваются принять закон, запрещающий расширение автострад в сторону гетто.

Как сообщают американские СМИ, Байден готов выделить на борьбу с «асфальтным расизмом» более одного миллиарда долларов. Впрочем, некоторые издания уверены, что такой «ничтожной» суммы будет недостаточно.

«Смысл в том, чтобы можно было снести автострады, устраняя недостатки расистского планирования. <...> Но, как вы знаете, эта сумма, всего один миллиард долларов, ничтожна по сравнению с сотнями миллиардов долларов, которые государственные транспортные департаменты могут использовать для дальнейшего расширения автострад, вытесняя целые семьи», - указал репортер Los Angeles Times Лиам Диллон.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

На проблему недостаточного финансирования обратил внимание и министр транспорта США Пит Буттиджич, которого этот аспект, по собственному признанию, «очень беспокоит». Чиновник отметил, что в ыделенные на дороги доллары « должны приносить пользу, а не вред, соединяя, а не разделяя».

В 1950-х годах при президенте Дуайте Эйзенхауэре было начато масштабное строительство дорог между штатами, которые должны были соединить всю страну. Планировку трасс отдали местным властям. Если верить ряду историков, те старались сократить экономические издержки, прокладывая дороги через самые бедные районы, где обычно проживали темнокожие и мигранты. Как итог, за первые десятилетия стройки более миллиона человек подверглись принудительному переселению.

Ранее Байден произнес в Конгрессе США фразу «конец сообщения» во время официальной речи на похоронах, чем рассмешил американцев.