Более 330 петербуржцев с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ

Число пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями в больницах Петербурга резко увеличилось, следует из официальной статистики Смольного.

Согласно последним данным, из общего числа больных 601 находится в реанимации, а 333 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В целом в стационарах Северной столицы находится 5871 пациент.

При этом за минувшие сутки в больницы поступило еще 270 петербуржцев, инфицированных COVID-19. Общее число коек не изменилось — их по-прежнему 7 949. Еще 27 027 горожан лечатся амбулаторно.

Кроме того, смертность от коронавируса в городе на Неве продолжает расти с каждым днем. Несмотря на высокий уровень госпитализации, губернатор Петербурга Александр Беглов спрогнозировал достижение коллективного иммунитета к началу 2022 года. Но подобные бравурные заявления градоначальника сильно расходятся со статистикой, поскольку Северная столица является одним из лидеров по заболеваемости COVID-19.