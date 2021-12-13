В Великобритании зафиксирована первая смерть от омикрон-штамма COVID-19

Британские медики зафиксировали первую смерить от штамма коронавирусной инфекции «Омикрон», сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в середине ноября 2021 года на юге Африки. Десятки стран приостановили авиасообщение с ЮАР, однако мутация все равно распространилась за пределы континента. ВОЗ классифицировала новую мутацию как VOC — «вариант, вызывающий беспокойство». Это высшая категория опасности для штамма коронавируса.

В понедельник, 13 декабря, британские медики сообщили об первой смерти пациента со штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Глава Минздрава Британии Джавид назвал феноменальной скорость распространения «Омикрона». Он отметил, что в Лондоне именно этим штаммом поражены примерно 40% заболевших, передает телеканал «360».