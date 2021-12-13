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Россия ни при чем. Эксперт рассказал, как «СП — 2» может получить сертификацию

Экономика
Россия ни при чем. Эксперт рассказал, как «СП — 2» может получить сертификацию

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что запуск газопровода «Северный поток — 2» на сегодняшний день невозможен. Проект, по ее словам, не соответствует требованиям европейского энергетического права, передает немецкое издание ZDF.

Напомним, госпожа Бербок является членом партии «Зеленых». В начале декабря эта политическая сила, известная своими антироссийскими настроениями и борьбой за «энергетическую независимость» ФРГ от РФ, впервые в истории вошла в правительственную коалицию.

Еще до назначения на министерский пост Анналена Бербок довольно резко высказывалась в отношении «СП-2». Однако личная неприязнь «зеленых» едва ли стала причиной для приостановки процесса сертификации газопровода, рассказал «Политике Сегодня» заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Абсурдная коллизия». Почему Германия вновь заморозила запуск «Северного потока — 2»
energystate.ru  / Фонд национальной энергетической безопасности

По его словам, оператор «Северного потока — 2» — швейцарская компания  Nord Stream 2 AG —  действительно не соответствует требованиям директивы Европейского союза. И вина за это лежит отнюдь не на России. Дело в том, что пока рабочие прокладывали трубы по дну Балтийского моря, в ЕС разрабатывали поправки в собственное энергетическое законодательство.

В частности, по новому правилу компания, которая добывает и продает топливо, не может являться собственником газопровода.

«Но дело в том, что юрисдикция ЕС ограничена 12-милями от берега. Возникла абсурдная коллизия, так как морской газопровод не может закончиться на дне моря, а оттуда начаться новый. Как раз этот вопрос и должен быть решен в рамках процесса сертификации. Кусочек газопровода в европейской части будет переоформлен на немецкую «дочку» Nord Stream 2 AG», – объяснил Гривач.

В итоге по факту обслуживать газопровод по всей его длине по-прежнему будет швейцарская компания. Но юридически этим будут заниматься две разные фирмы.

«Абсурдная коллизия». Почему Германия вновь заморозила запуск «Северного потока — 2»
nord-stream2.com  / Nord Stream 2

В то же время российский эксперт по энергетике убежден, что как только вопрос с приведением оператора в «соответствие с законодательством Германии» будет решен, европейские политики попытаются найти новые инструменты для торможения сертификации «СП-2» и введения его в эксплуатацию.

«Попытки помешать сертификации будут, но парадокс в том, что любые задержки будут больно бить именно по европейским и немецким потребителям», – резюмировал собеседник «ПС».

Напомним, работы по строительству газопровода завершились в сентябре 2021 года. В начале октября «Газпром» пустил технический газ по трубам первой нитки.

Но даже если процесс сертификации в ближайшее время будет успешно пройден, подключить трубопровод к газораспределительной сети Германии получится не раньше сентября 2022 года. Об этом сегодня заявил зампредседателя правящей социал-демократической партии (СДПГ) и эксперт по внешней политике ФРГ Александр граф Ламбсдорфф.

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