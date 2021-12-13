Россия ни при чем. Эксперт рассказал, как «СП — 2» может получить сертификацию

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила, что запуск газопровода «Северный поток — 2» на сегодняшний день невозможен. Проект, по ее словам, не соответствует требованиям европейского энергетического права, передает немецкое издание ZDF.

Напомним, госпожа Бербок является членом партии «Зеленых». В начале декабря эта политическая сила, известная своими антироссийскими настроениями и борьбой за «энергетическую независимость» ФРГ от РФ, впервые в истории вошла в правительственную коалицию.

Еще до назначения на министерский пост Анналена Бербок довольно резко высказывалась в отношении «СП-2». Однако личная неприязнь «зеленых» едва ли стала причиной для приостановки процесса сертификации газопровода, рассказал «Политике Сегодня» заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

energystate.ru / Фонд национальной энергетической безопасности

По его словам, оператор «Северного потока — 2» — швейцарская компания Nord Stream 2 AG — действительно не соответствует требованиям директивы Европейского союза. И вина за это лежит отнюдь не на России. Дело в том, что пока рабочие прокладывали трубы по дну Балтийского моря, в ЕС разрабатывали поправки в собственное энергетическое законодательство.

В частности, по новому правилу компания, которая добывает и продает топливо, не может являться собственником газопровода.

«Но дело в том, что юрисдикция ЕС ограничена 12-милями от берега. Возникла абсурдная коллизия, так как морской газопровод не может закончиться на дне моря, а оттуда начаться новый. Как раз этот вопрос и должен быть решен в рамках процесса сертификации. Кусочек газопровода в европейской части будет переоформлен на немецкую «дочку» Nord Stream 2 AG», – объяснил Гривач.

В итоге по факту обслуживать газопровод по всей его длине по-прежнему будет швейцарская компания. Но юридически этим будут заниматься две разные фирмы.

nord-stream2.com / Nord Stream 2

В то же время российский эксперт по энергетике убежден, что как только вопрос с приведением оператора в «соответствие с законодательством Германии» будет решен, европейские политики попытаются найти новые инструменты для торможения сертификации «СП-2» и введения его в эксплуатацию.

«Попытки помешать сертификации будут, но парадокс в том, что любые задержки будут больно бить именно по европейским и немецким потребителям», – резюмировал собеседник «ПС».

Напомним, работы по строительству газопровода завершились в сентябре 2021 года. В начале октября «Газпром» пустил технический газ по трубам первой нитки.

Но даже если процесс сертификации в ближайшее время будет успешно пройден, подключить трубопровод к газораспределительной сети Германии получится не раньше сентября 2022 года. Об этом сегодня заявил зампредседателя правящей социал-демократической партии (СДПГ) и эксперт по внешней политике ФРГ Александр граф Ламбсдорфф.