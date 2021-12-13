Замглавы МИД Рябков указал на отсутствие доверия к Североатлантическому альянсу

Североатлантический альянс действует так, как выгодно ему, и не считается с интересами российской безопасности. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, никакие подтверждения НАТО не убедят российскую сторону поверить Североатлантическому альянсу. Он подчеркнул, что к военно-политическому блоку доверия нет в принципе.

Также замминистра иностранных дел РФ отметил, что Москва не раз оказывалась в глупой ситуации, когда Альянс обещал ей одно, а затем совершенно невозмутимо делал другое.

«И одна из причин, по которой Россия сейчас на самом высоком уровне требует юридических, правовых гарантий безопасности, связано с тем, что до сих пор все обещания, все заверения, да даже и обязательства политического свойства оказались "опрокинуты"», — высказался заместитель главы МИД РФ.

Ранее сообщалось, что расширение Альянса не может происходить в ущерб безопасности других стран. Соответствующее заявление сделал заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков.