Политолог Лукьянов указал на постоянство главы МИД ФРГ Бербок по отношению к «СП-2»

Заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о газопроводе «Северный поток — 2» являются попыткой выбить для Берлина более выгодные условия. Об этом сообщил директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По словам Лукьянова, министр иностранных дел Германии сказала, что «СП-2» не соответствует стандартам. Однако это не означает, что газопровод не будет работать, обратил внимание эксперт. Об этом он рассказал в ходе разговора с РИА Новости.

«Вероятно, будет новый торг с Еврокомиссией об условиях эксплуатации, о принципах распределения выгоды и так далее. Это дело муторное, но, с другой стороны, "Газпром" с этим живет уже много лет и десятилетий. Я думаю, что в результате доторгуются до каких-то взаимоприемлемых условий», — высказал Лукьянов свое мнение.

Ранее сообщалось, что российский газопровод «Северный поток — 2» на данный момент не могут одобрить. Соответствующее заявление сделала новая глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.