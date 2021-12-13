Саакашвили призвал украинцев поддержать акцию FreeMisha в Facebook

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к гражданам Украины на фоне своего ареста.

Заключенный политик заявил, что не сломался в тюрьме, несмотря на «срежиссированные политические процессы». Он отметил, что для него стало оскорбительным, когда на акции в его поддержку полиция схватила у митингующих флаг Украины и стала его топтать.

«Я обращаюсь к вам за поддержкой. Присоединяйтесь к кампании #FreeMisha в Facebook, наклейками на машинах и домах! Люблю вас», — написал Сакашвили в соцсети.

Экс-политик добавил, что «был близок к смерти», голодая на протяжении 50 дней, а также страдая от избиений и пыток.

Ранее Саакашвили назвал оправданным свое возвращение в Грузию из Украины. По его словам, результаты его возвращения на родину превзошли собственные ожидания, а он сам получил все, на что рассчитывал.