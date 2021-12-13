Руководитель СОМБ Иванов назвал вбросы и провокации основой резолюции ЕП против России

Санкции Евросоюза против российских специалистов в африканских странах отражают лицемерную политику Запада в отношении РФ, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Ранее Европарламент принял резолюцию, которая вводит ограничительные меры в отношении инструкторов из России, осуществляющих деятельность в Африке, передает ФАН. В своем комментарии по этому поводу Иванов заявил, что в основе санкций ЕП лежат вбросы и провокации. Таким образом Запад пытается не дать россиянам участвовать в важных для всего мира процессах, происходящих на территории Черного континента.

«Это отражает лицемерную политику, направленную против России. Нас обвиняют в неконструктивном подходе, хотя наша работа в ЦАР позволила совершить значительный прорыв, который вызывает интерес у многих африканских народов», — отметил глава СОМБ.

По его словам, Европа и США долгое время искусственно удерживают африканские страны на коленях, при этом эгоистично выкачивая из них природные ресурсы. В то же время благодаря консультативной поддержке российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) смогли дать отпор боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и ликвидировать их основные силы.