Песков предложил набраться терпения в вопросе сертификации «Северного потока — 2»

Необходимо набраться терпения в вопросе сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал «технической, бюрократической работой» процесс сертификации «СП-2». По его словам, компания выполняет все требования регулятора. Работа над этим продолжается.

«Здесь надо просто набраться терпения», — сказал Песков.

Такой комментарий пресс-секретарь главы государства дал журналистам на фоне заявлений главы МИД Германии Анналены Бербок о приостановке сертификации оператора «СП-2» из-за «несоответствия» предписаниям ЕС в сфере энергетики.

Строительство газопровода завершилось в начале осени. Запад неоднократно пытался остановить запуск проекта. Однако Москва призвала не политизировать «Северный поток — 2».