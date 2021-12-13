Крутаков рассказал о катастрофическом сценарии для финансовой модели США

Соединенные Штаты Америки своими безответственными действиями оказывают на мировую экономику негативное влияние, и при этом Вашингтон не хочет решать накапливающиеся проблемы.

Об этом в беседе с информационным порталом Baltnews заявил доцент Финансового университета при российском правительстве, политолог Леонид Крутаков, по словам которого, США, проводя бесконтрольную эмиссию доллара и наращивая свой государственный долг сильно вредят мировой экономике, но, несмотря на очевидность проблемы, не пытаются как-то исправить ситуацию.

«Американский долларовый долг достиг колоссальных размеров. Он в 10 раз превосходит мировой ВВП. Что с этими деньгами, активно печатаемыми в последнее время, непонятно. Если их направлять на развитие реальной экономики, то их нужно направлять в Россию, Азию, Ближний Восток, Вьетнам, Камбоджу, Индонезию», – объяснил эксперт.

Но позиция Соединенных Штатов заключается в том, что, напечатав огромную массу денег, они не могут ее раздать, чтобы не увеличить экономические и политические возможности РФ и Китая и не ухудшить тем самым собственные переговорные позиции с этими странами.

Поэтому напечатанные Вашингтоном деньги просто «висят» на резервных счетах что оказывает серьезное давление на всю мировую экономическую систему….

«Они создают колоссальный навес ликвидности, который перерастает в инфляцию, которая сгорает в наших сбережениях. Это примерно то, что у нас Силуанов и Набиуллина делают с этим откладыванием денег на черный день. Черного дня не будет, а если он будет, то после черного дня все эти деньги превратятся в пыль», – считает Крутаков.

vk.com / Леонид Крутаков

«Я не вижу выхода из этой ситуации. На практике видно процесс регионализации, когда глобализация распадается и мы получаем два полюса: западный и восточный. Для США принципиальный выход – это как можно дальше продвинуть границы западного мира, что мы и видим на Украине, в Белоруссии и в Прибалтике, которая фактически уже стала частью Запада», – добавил Крутаков.

Эту проблему, по мнению эксперта, США могут попытаться решить, устроив большую войну, вроде тех, что были организованы в Сирии и Ираке. Теперь американцы могут предпринять попытку повторить то же самое на Кавказе, на Украине или даже в Белоруссии. А может США решат устроить вооруженный конфликт с Китаем и организуют провокацию в Корее или Южно-Китайском море.

В заключение эксперт напомнил, что Россия, Индия и Китай сейчас формируют новый экономический блок. Но такой блок невозможно создать без альтернативной системы расчетов. Если Москва, Нью-Дели и Пекин смогут договориться о единой политике в области финансов, для Соединенных Штатов Америки это станет катастрофой.