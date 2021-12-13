Отмена «QRепостничества». Почему Госдума отложила закон о QR-кодах в транспорте

Судьба законопроекта о введении QR-кодов в общественном транспорте решена усилиями председателя Госдумы Вячеслава Володина. По крайней мере пока. В своем Telegram-канале уроженец саратовского поселка Алексеевка сообщил, что правительство сняло с рассмотрения резонансную инициативу.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Володин.

Вячеслав Викторович сослался на замечание Владимира Путина, который несколько дней назад предостерег парламентариев от принятия «опрометчивых решений». Российский президент посоветовал «самым внимательным образом» отнестись к вопросу и не допускать «ограничения прав людей».

При этом инсайдеры РБК в Минтрансе доложили, что жирную точку в этом деле ставить еще рано. Мол, документ решили доработать, а не убрать в стол. После беседы с «депутатами профильного комитета Госдумы, экспертами, перевозчиками и общественными организациями», объяснили в ведомстве, проект закона будет пересмотрен.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Фальстарт

Если вкратце, законопроект подразумевал введение штрафов для пассажиров, рискнувших прокатиться на общественном транспорте без QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса. Нарушителям одна поездка в метро, автобусе или трамвае обошлась бы в 30 тысяч рублей, а вот для перевозчиков штрафы были бы гораздо серьезнее – 500 тысяч рублей за невнимательность или нежелание проверять сертификат о вакцинации.

Тестировали закон на казанцах. В столице Республики Татарстан проверка QR-кодов началась 22 ноября. Недовольству горожан не было предела, контроллеры трясли кулаками в сторону резиденции местного президента Рустама Минниханова и грозились уволиться, а очереди к автобусным остановкам чуть не привели к транспортному коллапсу.

Мнения наблюдателей разделились: то ли городские власти и президент республики не справились с ответственной задачей, то ли законопроект откровенно «сырой» и требует обновления. Цитируя экс-главу Фонда кино Антона Малышева: «эксперимент, очевидно, неудачный».

Со временем тема поутихла, но на Охотном Ряду настойчиво продолжали упоминать «проработку инициативы». Без критики от раздосадованных россиян не обошлось и в личном Telegram-канале Володина, однако его судьбоносная встреча с «народом», которая, вполне возможно, повернула вспять все планы правительства, произошла 10 декабря.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Прогуливаясь по Саратову, господин Володин наткнулся на возмущенную землячку, которая считает QR-коды «рычагом воздействия на людей». Выслушав ее замечания и краткую ретроспективу во времена Великой Отечественной войны («наши предки боролись против сегрегации и победили фашизм»), председатель нижней палаты кивнул:

«Договорились».

Что бы это ни значило. Впрочем, дабы противники QR-кодизации не расслаблялись, Вячеслав Володин призвал их внести несколько предложений по решению насущных коронавирусных вопросов, а не впустую бойкотировать еще не принятую меру.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Фракции против

После того, как СМИ разнесли весть о приостановке закона о QR-кодах в транспорте, в стане коммунистов, как говорят в народе, «начался сущий кошмар». Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отчаянно ратовавший за отмену инициативы, не удержался и пристыдил власти за «безумные планы по QRепостничеству».

По мнению строителя социализма, «Госдума и правительство дали заднюю», столкнувшись с непоколебимой позицией КПРФ. Ныне представляющий «Справедливую Россию — За правду» Валерий Гартунг (за свою карьеру депутат Госдумы сменил три партии) разделил ликование Зюганова и обратил внимание, что справедливороссы тоже успели «повоевать» на этом законотворческом фронте.

«Наша фракция ["СР"] тоже резко выступила против этого закона, — напомнил Гартунг. — Но главная причина снятия закона с рассмотрения – это недовольство граждан. В этой инициативе содержится неоправданное ограничение конституционных прав граждан, которое не приводит к заявленному результату, то есть снижению распространения COVID-19. <…> Раз уж мы принимаем решение по борьбе с коронавирусом, нужно принимать решение об увеличении финансирования системы здравоохранения».

Вместо повального введения QR-кодов народный избранник посоветовал сделать экспресс-тесты на наличие COVID-19 бесплатными.

«Если человек не хочет прививаться, а значит остается без QR-кода, у него должна быть альтернатива. Сейчас альтернативы нет, есть ограничения прав граждан. Наша фракция считает, что вакцинироваться нужно (у нас вот все вакцинированные), но заставлять людей нельзя», — посетовал Валерий Гартунг.

wikipedia.org / duma.gov.ru / CC BY 4.0

Экспертное сообщество по достоинству оценило решение Вячеслава Володина. Политические специалисты предрекли, что «буксующий» законопроект принесет председателю Госдумы политические очки. Политолог Илья Гращенков, к примеру, назвал временное снятие закона «первым политическим успехом всей Госдумы с начала работы» (с сентября этого года).