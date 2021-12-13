Бескровный Петербург. Смольный замалчивает причины экономии на донорах

Администрация Санкт-Петербурга третий день отмалчивается по поводу бюджетного скандала, разгоревшегося 11 декабря. Тогда стало известно, что городу не хватает денег для выплат донорам, из-за этого в больницах Северной столицы готовятся к катастрофическому дефициту крови в разгар новогодних праздников и пандемии.

У Мариинской и Елизаветинской больниц больше нет денег на компенсации донорам: руководство учреждений обратилось в комитет Смольного по здравоохранению с просьбой выделить около двух миллионов рублей на эти цели. Чиновники деньги дали, но сумма в два раза меньше нужной — по 800 тысяч рублей на каждую из двух больниц, сообщает «Фонтанка».

Всего в Петербурге десять отделений переливания крови в крупных стационарах и одна Городская станция переливания крови, обеспечивающая остальные больницы. Как отмечают журналисты, средства на выплаты донорам у них практически закончились. Многие желающие сдать кровь отказываются это делать, не получая компенсации на питание (она составляет около 814 рублей для местных жителей).

Примечательно, что в начале лета губернатор Александр Беглов поддержал доноров, но только на словах. Он назвал их миссию «благородной и гуманной», подчеркнув, что плазма переболевших коронавирусом людей может спасти жизнь тех, у кого COVID-19 протекает в тяжелой форме.

«Важно регулярно сдавать кровь, чтобы пациенты больниц получали своевременную помощь. Город всегда будет поддерживать такие донорские акции», — отмечал Беглов 23 июня.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Спустя полгода власти Петербурга так и не попытались простимулировать донорство рублем. Подсчитать трагические последствия бюрократического решения не так уж просто, но можно предположить их масштаб, исходя из обратной статистики: с начала 2021 года 1698 доноров сдали 764 литра крови — это спасло жизни 5094 петербуржцам.

Денежный вопрос для местных властей, безусловно, нелегкий, отмечает политолог Алена Август. С одной стороны, принимая решение о финансировании здравоохранения, руководство Петербурга должно исходить из той суммы общегородского бюджета, которая имеется в распоряжении. С другой стороны, сектор донорства и переливания крови всегда «немножко пострадавший» — он крайне нуждается в государственной поддержке и должен стоять в приоритете. Как известно, желающих сдать плазму не так много, но требуется она всегда.

В таких ситуациях, касающихся жизни и здоровья граждан, администрации Петербурга крайне важно «все разложить по полочкам» и прозрачно разъяснить причины потенциального донорского кризиса в больницах, уверена Август. Увы, пока ни Александр Беглов, ни его заместители так и не решились на публичные комментарии.

«Здесь недостаточно короткого ответа, потому что эта ситуация трогает людей. Люди переживают, потому что любой из нас может оказаться в больнице и нуждаться в переливании крови. Поэтому главный путь — четко, честно все рассказать. Не хватает средств? Почему не хватает? Когда они будут?» — прокомментировала молчание Смольного политолог.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

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