Начало конца. Почему Зеленский боится проводить референдум по Донбассу на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» допустил возможность проведения референдума о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и в целом о прекращении войны. Он пообещал советоваться с обществом, если будет «какой-то сложный вызов». Но пока в этом якобы нет нужды.

Сам факт того, что Зеленский заговорил о всенародном голосовании, вызвал переполох в первую очередь среди оппозиции. Так, депутат Верховной рады из партии «Голос» Инна Совсун назвала позицию украинского лидера безответственной.

А экс-президент страны, глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил, что думать и уж тем более говорить о референдуме слишком рано. Прежде нужно обеспечить защиту прав граждан и соблюдение положений Конституции. Иначе Украина рискует потерять не только Крым, но и Донбасс.

instagram.com / @petroporoshenko

Российский политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара считает, что Зеленский не станет организовывать референдум, поскольку это автоматически приведет его к финалу политической карьеры. Ведь большинство украинцев придерживаются мнения, навеянного Западом, о том, что окончание войны на востоке страны зависит исключительно от «воли Кремля», уверен политолог.

Слова о возможном голосовании были «вброшены» Зеленским для успокоения той небольшой части электората, которая выступает за выполнение Минских соглашений.

«Это нереальный план. Это фигура речи и политическая риторика. Иногда забрасывается в общество какая-то мысль непопулярная, и смотрят, как на нее реагируют. Допустим, у нас [в России] забросили мысль о том, что с 1 февраля 2022 года без QR-кодов не будут пускать в поезда и самолеты, а потом посмотрели, как люди на это реагируют. И вот сегодня решили отозвать эту идею. В ситуации с референдумом тоже чуть-чуть поговорят и тихо забудут», – убежден Окара.

Напомним, впервые о возможном проведении референдума по Донбассу Зеленский обмолвился еще до избрания на пост президента в 2019 году. Но вскоре после победы на выборах он уточнил, что имел в виду не голосование о статусе ЛНР и ДНР, а лишь «всеукраинский общественный опрос». Спустя два года ни того, ни другого на Украине так и не произошло.