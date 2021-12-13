Глава МИД Германии заявила о «невозможности» одобрить газопровод «СП-2»

Министр иностранных дел ФРГ, сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок сообщила, что на сегодняшний день невозможно одобрить газопровод «Северный поток — 2».

Как заявила глава внешнеполитического ведомства Германии, новая правящая коалиция в стране пришла к соглашению, что такие проекты должны соответствовать энергетического законодательству Европейского союза.

«И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — подчеркнула Бербок.

По ее словам, трубопровод не соответствует требованиям законодательства ЕС, а «вопросы безопасности остаются открытыми». При этом она не уточняет, что подразумевается под этим утверждением.

Бербок уже не раз высказывалась против «СП-2» и обвиняла Москву в «шантаже» из-за рекордного роста цен на газ. Российская сторона отрицала свою причастность к ситуации на топливном рынке Евросоюза.

«Северный поток — 2» является газопроводом из РФ в ЕС через Балтийское море. Москва не раз подчеркивала, что данный проект является исключительно экономическим.