Глава Высшего госсовета Ливии Аль-Мишри пытается удержать власть в стране, поддерживая курс на дестабилизацию. Об этом пишет ФАН.

Ранее аль-Мишри поддержал турецкую пропагандистскую кампанию против России, объявив о присутствии в стране бойцов «ЧВК Вагнера». Голословные обвинения распространило турецкое информационное агентство Anadolu.

Заявление Аль-Мишри прозвучало в выгодный для Турции момент. Так, за день до него СМИ опубликовали доказательства того, что республика продолжает нарушать мирное соглашение и собственные обещания, перебрасывая вместе с главой бандформирования RADA Абд аль-Рауфом Каррой новые группы боевиков под Триполи. Сейчас группы боевиков прибывают из Афганистана.

Аль-Мишри с 2016 года и вплоть до февраля 2021-го считался одним из влиятельнейших политиков Ливии. Его позиции во многом поддерживала Турция, установившая контроль над Правительством национального согласия через военную поддержку. Также глава ВГС наладил тесные связи с бандформированиями из Триполи и Мисураты.

Также с формированием нового переходного кабмина и началом подготовки к плебисциту позиции Аль-Мишри и Турции в Ливии начали слабеть. Успешные выборы ознаменовали бы конец влиянию Анкары и лишили бы власти протурецкого политика.

Председатель ВГС с самого начала подготовки к избирательному процессу пытался затянуть принятие необходимых законов. После их утверждения он стал настаивать на переносе выборов, угрожая возобновлением боевых действий и призывая граждан к беспорядкам. Однако его планы не реализовались.

Турция параллельно этому продолжила наращивать военную мощь на западе страны. Несмотря на заявления Турции о поддержки мирного урегулирования, од прикрытием репатриации боевиков власти республики доставляли новые группы. Сейчас в стране присутствуют по меньшей мере 18 тысяч протурецких бойцов. Об этом пишет ФАН.