Неубранный вовремя снег стал причиной ДТП и образования дорожного затора в Петербурге

Множество троллейбусов и автобусов попали в дорожный затор из-за столкновения двух легковых автомобилей на проспекте Королева в Санкт-Петербурге, сообщили очевидцы происшествия.

Вечером в воскресенье, 12 декабря, столкнувшиеся легковушки почти полностью перекрыли проезжую часть, сообщает со ссылкой на пользователей группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» портал «Невские новости».

На проспекте образовалась пробка из автобусов и троллейбусов. Очевидцы отмечают, что столкнувшиеся машины с трудом объехал автомобиль скорой помощи.

Вероятность ДТП с наступлением зимы выросла из-за заснеженных дорог, отмечают в издании. Из-за погодных условий водители могут чаще оказываться в ситуации потери управления автомобилем, предупреждают специалисты.

В субботу в Петербурге началась оттепель, после чего Смольный объявил в городе желтый уровень опасности из-за гололеда. Под влиянием теплого фронта с запада дороги Северной столицы покрылись коркой льда, в связи с чем водителей попросили проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на машинах.