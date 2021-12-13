Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США

Москва не видит никакого прогресса в отношениях с Вашингтоном. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что пока сложно говорить об улучшениях в отношениях с США, которые активно продвигают антироссийскую политику.

«Проблемы начались не вчера. Они связаны со стремлением США, по большому счету, отрицать Россию как самостоятельный важный фактор международной жизни, пытаться нам навязывать собственные подходы к целому ряду вопросов — включая то, как нам жить в нашей стране», — добавил Рябков.

Кроме того дипломат подчеркнул, что, несмотря на начало диалога двух стран в нескольких международных направлениях, нет гарантий, что будут приняты какие-то глобальные решения.

«За исключением запуска нескольких структурированных диалогов по направлениям, конечно, важным и составляющим стержневые аспекты международной безопасности — я имею в виду стратегическую стабильность и ИКТ-безопасность — мы не видим никакого прогресса», — сказал замглавы МИД РФ.

Ранее прошли онлайн-переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В ходе беседы были подняты вопросы ситуации на Украине, отношений НАТО и России, кибербезопасности и двусторонних отношений.